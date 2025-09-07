Валди Тотев ще сподели мисли за вдъхновението в рок музиката по време на "Грийн рок фест" край русенското село Нисово

„Вдъхновенията в рок музиката и влиянието на рок творбата върху публиката“ е темата на уъркшопа с Валди Тотев, който ще се проведе на 22 септември от 14:00 ч. в Природозащитен комплекс „Ломовете“ край русенското село Нисово. Събитието е част от програмата на тазгодишното издание на „Грийн рок фест“, съобщи Мария Атанасова, управител на едноименното сдружение – организатор на фестивала.

„Клавирист, певец, композитор и част от легендарната група „Щурците“ – Валди носи със себе си духа на няколко поколения и неизчерпаема енергия, която вдъхновява и днес. Той ще разкаже с примери, истории и музика как се ражда една рок творба, каква е магията ѝ, защо публиката продължава да я носи в сърцето си и къде се крие истинското вдъхновение. Елате в „Ломовете“, за да преживеем един различен следобед сред природата и рока“, сподели Атанасова.

Тя допълни, че местата са ограничени, затова призова желаещите да се включат в уъркшопа да се запишат предварително на страницата на събитието във Фейсбук.

17-ото издание на „Грийн рок фест“ ще бъде открито на 20 септември от тутраканската група „Хаос“ и пънкарите от Силистра Inconvenients, които са част от инициативата „Зелени рок вдъхновения“. Те ще бъдат последвани от благоевградската група Black Rose и Jeremy?. На 21 септември на сцената на площад „Свобода“ в Русе ще се изявят софиянците от „Смог“ и русенките Himera, последвани от група Caliberty и хедлайнерите от сръбската група Alogia и италианецът Фабио Лионе.

Идеята на „Грийн рок фест“ е да даде сцена на младите групи в началото на тяхната кариера, като им осигури възможност да изпълняват собствената си музика редом с утвърдени български и световни изпълнители. Същевременно фестивалът насърчава грижата за природното наследство.

Форумът се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и включва съпътстващи събития и инициативи с екологична насоченост, както и редица изненади за публиката.

През годините специални гости на фестивала са били едни от най-големите имена в рок музиката – Джо Лин Търнър, Джон Лоутън, „Назарет“, Тим „Рипър“ Оуенс, Рони Ромеро, Джони Джоели, Миленко Матиевич, „Бонфайър“, „Тангра“, Б.Т.Р., „Фондацията“, Васко Кръпката, Милена Славова, „Кикимора“, „Фактор“, „Обратен ефект“, както и Валди Тотев, който и тази година ще бъде част от програмата.