АТА: Тирана ще бъде домакин на конференцията на албанските посланиците „Diplo 2025" през следващите три дни

Тирана ще бъде домакин на конференцията на албанските посланиците по света „Diplo 2025"
Тирана,  
07.09.2025 16:26
 (БТА)

През следващите три дни албански посланици, акредитирани по целия свят, ще се съберат в Тирана, за да участват в годишната конференция Diplo2025, съобщи за БТА албанската новинарска агенция АТА.

Събитието, озаглавено „Албания 2030: В Европа, свързана със света“, ще включва панелни дискусии с участието както на местни, така и на международни експерти.

Дискусиите ще се фокусират върху европейската интеграция на Албания и региона, икономическата дипломация и въпроси, свързани с регионалната и глобалната сигурност.

Това е ключова среща за дипломатическата служба на Албания, която ще даде възможност за определяне на стратегически приоритети, справяне с основните предизвикателства и укрепване на консулските услуги за албанските граждани по целия свят.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)

/СУ/

