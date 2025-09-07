АТА: Тирана ще бъде домакин на конференцията на албанските посланиците „Diplo 2025“ през следващите три дни

През следващите три дни албански посланици, акредитирани по целия свят, ще се съберат в Тирана, за да участват в годишната конференция Diplo2025, съобщи за БТА албанската новинарска агенция АТА.

Събитието, озаглавено „Албания 2030: В Европа, свързана със света“, ще включва панелни дискусии с участието както на местни, така и на международни експерти.

Дискусиите ще се фокусират върху европейската интеграция на Албания и региона, икономическата дипломация и въпроси, свързани с регионалната и глобалната сигурност.

Това е ключова среща за дипломатическата служба на Албания, която ще даде възможност за определяне на стратегически приоритети, справяне с основните предизвикателства и укрепване на консулските услуги за албанските граждани по целия свят.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)