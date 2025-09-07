Подробно търсене

Великобритания ще прехвърли хора, търсещи убежище, от хотели в казарми

Анелия Пенкова
Великобритания ще прехвърли хора, търсещи убежище, от хотели в казарми
Великобритания ще прехвърли хора, търсещи убежище, от хотели в казарми
Министърката по въпросите на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление на Великобритания Шабана Махмуд. (Ben Whitley/PA via AP)
Лондон,  
07.09.2025 15:19
 (БТА)

Новото министерство по въпросите на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление на Великобритания се очаква да представи плановете си за прехвърляне на хора, търсещи убежище, от хотели в казарми, като част от усилията за затягане на имиграционната политика и справяне с растящия брой преминавания през Ламанша, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

Съобщава се, че министърката Шабана Махмуд ще обяви, че бази на министерството на отбраната ще бъдат употребявани като места за настаняване след вълната от протести пред центрове за настаняване на мигранти през лятото. 

Мащабите на предизвикателството, пред което е изправена бившата министърка на правосъдието, се видяха вчера, когато за един ден се предполага, че около 1000 души са пристигнали във Великобритания с малки лодки.

Десетки хотели, настанили хора, търсещи убежище, се очаква да затворят, след като през последните месеци пред тях бяха организирани няколко демонстрации. 

Министрите се очаква скоро да сключат споразумение за връщане на мигранти с Германия, след като по-рано такава сделка бе направена и с Франция, съобщи в. "Дейли Телеграф". 

Източник от правителството каза, че Махмуд "не изключва нито една възможност". Тя поема новата си длъжност и съответно отговорността за границите и политиката за предоставяне на убежище. Министърката вече изрази готовност да разгледа реформата в областта на правата на човека в рамките на националното законодателство.

Това става след като министър-председателят Киър Стармър направи мащабно преструктуриране, включващо промени в министерството на вътрешните работи, с цел да засили контрола върху имиграцията.

/ВА/

Свързани новини

01.09.2025 20:29

Великобритания временно ще преустанови разглеждането на молби за събиране на семейства на бежанци

Великобритания ще преустанови временно разглеждането на молби на бежанци за събиране на британска територия с техните семейства, за да даде на правителството време да затегне правилата в тази насока. Това е поредното усилие на лейбъристкото
30.08.2025 20:58

Петима души бяха арестувани във Великобритания на протести против предоставянето на убежище

Британската полиция съобщи, че е арестувала пет души днес, след като маскирани мъже се опитали да нахлуят в хотел, използван от търсещи убежище, ден след като правителството спечели съдебно решение за използването на друг хотел за настаняване на
26.08.2025 16:03

Найджъл Фараж разкри свой план за отмяна на законите за правата на човека във Великобритания

Лидерът на британската антимиграционна партия "Реформирай Обединеното кралство" (РОК) Найджъл Фараж днес обяви план за отмяна на законите за правата на човека, за да се позволи масово депортиране на търсещите убежище, като според него тази мярка е необходима, за да се предотвратят "големи граждански безредици", съобщи Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:04 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация