Ученик на 14 години от Хасково е най-младият собственик и реставратор на автомобил в парада за ретро коли в областния град

Ученикът от Хасково Сава Семизов е най-младият собственик и реставратор на автомобил на ретро парада на коли, който се провежда на площад „Свобода“ в Хасково. Организатори на традиционното събитие в рамките на празничната седмица за деня на Хасково – 8 септември са местната администрация и Ретро клуб „Тракия“.

Със своята „Лада 1300“ от 1979 година, която сам презентира, 14-годишният ученик привлече вниманието на гостите на парада. Осмокласникът разказа, че той е горд втори собственик на автомобила. Колата била купена от завод и допреди година не е сменяла собственика си. „Влюбих се от пръв поглед в тази кола. Собственикът не искаше да я продава, но заради мен го направи и ми я предаде“, разказа момчето.

Сава е запален по ретро автомобилите от малък. Желанието да опознава старите коли тръгва от подобни паради като този, в който сега участва за първи път и самият той. На тях го водела предимно майка му. Любопитството му към старите коли постепенно се засилвало все повече и повече и момчето решило да отделя от джобните си пари всеки ден, за да сбъдне мечтата си- да има своята "Лада".

Сава каза за БТА, че докато събира средства, не си е губил времето и е изчел всичко, което му е попаднало за двигателя и за характерните особености на избрания от него модел. „Доста е трудно да се снабдявам с необходимите ми части. Иска се много ровене в интернет групите. Има различни организации за различните марки коли и аз членувам в тях“, каза младежът. Най-младият участник в ревюто на ретро автомобили в Хасково добави, че предпочита старите коли пред новите модификации, защото има история в тях.

Заради възрастта си, в момента Сава се придвижва с колата си с шофьор- неговият баща и няма търпение да навърши 18 години, за да седне зад волана на ретро автомобила си.