Дантелата от Конякув: От полската провинция до световните модни подиуми

Може да я открием в колекциите на "Диор" (Dior), "Долче и Габана" (Dolce & Gabbana) или на полската дизайнерка Магда Бутрим. Дантелата от полското село Конякув е много повече от обикновен декоративен елемент. За местните майсторки на занаята тя е начин на живот, страст и израз на идентичността им, информира "Евронюз – Франция".

Почти всяка жена в Конякув взема в ръка кука и започва да плете дантела. Това умение се предава от поколение на поколение, често още от най-ранна възраст.

Една от майсторките в занаята Виеслава Юрошек си спомня, че е направила първото си изделие едва шестгодишна. Днес около 700 жени от селото се занимават с този занаят.

Местна особеност е, че майсторките на дантелата никога не повтарят един и същ мотив два пъти – всяко изделие е плод на въображението, опита и дългогодишната практика. Както подчертава Лусина Лигоцка-Кохут, председател на Фондацията на дантелата от Конякув, именно тази уникалност и артистична свобода привличат най-големите модни къщи.

Пътят към подиумите

Ако до неотдавна дантелата от Коянкув украсяваше предимно селски домове, олтари и традиционни носии, днес тя успява да си проправи път и до подиумите на висшата мода.

Това полско занаятчийско изделие привлича модни гиганти като "Кристиан Диор", "Долче и Габана", "Ком де Гарсон" (Comme des Garçons) - модната къща, създаден от японската дизайнерка Рей Кавакубо.

Сватбена рокля, изработена от дантела от Конякув, подписана от Кавакубо, беше показана на Седмицата на модата в Париж през 2018 година.

През 2025 г. полската дизайнерка Магда Бутрим също се вдъхновява от традицията. Дантелата от Конякув краси и корицата на престижното списание "Вог".

Среща между традиция и модерност

Макар модата да се мени всеки сезон, дантелата от Конякув успява да запази своя характер, съчетавайки традицията със съвременния дизайн. В Центъра на дантелата, разположен в сърцето на селото, туристите могат не само да се полюбуват на уникалното изкуство, но и да опитат сами да плетат на една кука.

Летният фестивал "Дни на дантелата от Конякув" предлага работилници, демонстрации и срещи с майсторките в занаята.

Традицията има и модерно лице. Младото поколение документира работата на майсторките, записва техниките и ги публикува онлайн. Все повече изделия се продават през интернет, а дрехите и аксесоарите, изработени в Конякув, печелят популярност по целия свят.

Запазено наследство

Дантелиерството от Конякув е вписано в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Това е заслужено признание, което потвърждава неговата културна, артистична и социална стойност, отбелязва "Евронюз",

Не става дума за предмет, заключен в музейна витрина, а за жива традиция, която свързва миналото с бъдещето.