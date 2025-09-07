Подробно търсене

Продължават преговорите между Манчестър Юнайтед и Трабзонспор за вратаря Андре Онана

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Bernat Armangue
Лондон,  
07.09.2025 14:46
 (БТА)

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана може да премине в Трабзонспор, тъй като разговорите за трансфер под наем в турския клуб продължават, съобщава информационната агенция PA.

29-годишният футболист се присъедини към "червените дяволи" от Интер през 2023 година.

Поредица от грешки доведе до нарастващ натиск върху Онана, който завърши първия си сезон в Юнайтед с медал от турнира за ФА Къп в Англия, само за да последват още проблеми под ръководството на Рубен Аморим през миналия сезон.

Контузия на подколянното сухожилие му попречи да участва в предсезонната подготовка, а той допусна грешка и в първия си мач за сезона, когато Манчестър Юнайтед отпадна от турнира за Купата на лигата след унизително поражение от четвъртодивизионния Гримзби.

Това може да се окаже единствената му изява за Юнайтед през кампанията.

