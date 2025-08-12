Подробно търсене

Ива Кръстева
Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана поднови пълноценни тренировки
снимка: AP Photo/Bernat Armangue
Манчестър,  
12.08.2025 10:54
 (БТА)

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана се завърна на тренировки след контузия в подколянното сухожилие, съобщава Manchester Evening News.

29-годишният камерунец може да бъде включен в състава за първия кръг на сезон 2025/2026 във Висшата лига срещу Арсенал. Мачът ще се проведе на 17 август.

Онана възобнови тренировките с други вратари, като преди това участваше само в безконтактни тренировки по време на азиатското турне.

През изминалата кампания стражът допусна 65 гола в 50 мача за Манчестър Юнайтед, като в 11 двубоя не е допуснал гол. 

/ИК/

Към 11:04 на 12.08.2025 Новините от днес

