Кметът на София Васил Терзиев поздрави Никола Цолов за успеха му във Формула 3

Кметът на София Васил Терзиев поздрави състезателя във Формула 3 Никола Цолов.

Огромни поздравления за Никола Цолов за второто място в днешната надпревара от Формула 3 на “Монца”, написа във Фейсбук Терзиев. Това е още едно доказателство за таланта и упорития му труд. След вчерашния прекрасен български ден на US Open, днес отново имаме повод за гордост с млад български талант, допълва Терзиев. Още по-впечатляващо е, че той завършва сезон 2025 на второ място в генералното класиране във Формула 3 и помогна на тима си Campos Racing да стане за първи път отборен шампион. Това е забележително постижение за 18-годишния Цолов, допълва столичният кмет и пожелава на Цолов още много успехи по пътя към върха.

"София ще те подкрепя както досега, защото вярва в теб!", добавя Терзиев.

Столичната община подпомага и ученическия, масовия и детско-юношеския спорт, посочва още кметът Васил Терзиев. Вече започнаха дейности в одобрените проекти по програма „София спортува“ и Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт. С 2 650 000 лв. над 230 организации ще подпомогнат дейностите си с приоритет насърчаване на спорта и физическата активност в София, посочва още столичният кмет.

Никола Цолов зае втората позиция в основното състезание за Гран при на Италия на пистата "Монца" - десети, последен кръг за сезона във Формула 3 и стана вицешапион.