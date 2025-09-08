Вицешампионът във Формула 3 Никола Цолов ще се срещне с българските медии на 16 септември

Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов ще даде специална пресконференция в София на 16 септември.

Медийното събитие след края на сезона във Формула 3 ще се състои в галерия Good Point (ул. "Васил Петлешков" 1) от 15:00 часа.

"Официалното откриване на най-новото модерно място за събития в столицата ще бъде с изложба с авторски фотографии на Любомир Асенов, посветени на Никола Цолов. Сред въздействащи свои снимки българският пилот ще говори за представителите на медиите", информират от Sport PR Events Management.

Цолов приключи сезона във Формула 3, ставайки вицешампион, а тимът му спечели отборната титла.