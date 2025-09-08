Подробно търсене

Вицешампионът във Формула 3 Никола Цолов ще се срещне с българските медии на 16 септември

Кремена Младенова
Вицешампионът във Формула 3 Никола Цолов ще се срещне с българските медии на 16 септември
Вицешампионът във Формула 3 Никола Цолов ще се срещне с българските медии на 16 септември
снимка: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (архив)
София,  
08.09.2025 14:49
 (БТА)

Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов ще даде специална пресконференция в София на 16 септември.

Медийното събитие след края на сезона във Формула 3 ще се състои в галерия Good Point (ул. "Васил Петлешков" 1) от 15:00 часа.

"Официалното откриване на най-новото модерно място за събития в столицата ще бъде с изложба с авторски фотографии на Любомир Асенов, посветени на Никола Цолов. Сред въздействащи свои снимки българският пилот ще говори за представителите на медиите", информират от Sport PR Events Management.

Цолов приключи сезона във Формула 3, ставайки вицешампион, а тимът му спечели отборната титла.

/КМ/

Свързани новини

07.09.2025 14:03

Кметът на София Васил Терзиев поздрави Никола Цолов за успеха му във Формула 3

Кметът на София Васил Терзиев поздрави състезателя във Формула 3 Никола Цолов.Огромни поздравления за Никола Цолов за второто място в днешната надпревара от Формула 3 на “Монца”, написа във Фейсбук Терзиев.
07.09.2025 10:21

Никола Цолов завърши втори в Гран при на Италия във Формула 3, тимът му стана отборен шампион

Никола Цолов зае втората позиция в основното състезание за Гран при на Италия на пистата "Монца" - десети, последен кръг за сезона във Формула 3 и стана вицешапион. Отборен шампион за първи път в историята си стана тимът на българина Campos Racing

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:10 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация