Никола Цолов остана 23-и в спринтовата надпревара за Гран при на Италия във Формула 3

Кремена Младенова
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Монца,  
06.09.2025 11:21
 (БТА)

Българският пилот Никола Цолов от тима на Campos Racing остана на 23-о място в спринтовата надпревара за Гран при на Италия - десети, последен кръг за сезона във Формула 3.

Цолов се движеше осми в изпълненото с инциденти и влизания на кола по сигурността състезание на пистата "Монца", но сблъсък в последната обиколка доведе до смъкването му до 23-а позиция в класирането.

Победата на "Монца" заслужи Тим Трамниц (MP Motorsport). Германецът стигна до втория си успех за годината, изминавайки 18-те обиколки за 35:01.710 минути.

Втори се нареди полякът Роман Билински (Rodin Motorsport), на 1.092 секунди от лидера, а норвежецът Мартиниус Стерншорн от отбора на Hitech TGR финишира на трето място, с изоставане на 1.445 секунди.

Инцидентът с участието на Никола Цолов метри преди финала на спринтовото състезание доведе и до скъсяването на разликата в подреждането при пилотите между българина и днешния победител.  Цолов, който ще кара във Формула 2 през следващия сезон, държи третата позиция във Формула 3 със 106 точки, а Трамниц събра 104 на четвърто място.

Начело в класирането е завършилият 12-и днес бразилец Рафаел Камара (Trident) със 156 точки, пред съотборника на Никола Цолов - Мари Боя, който се нареди на шесто място днес, събирайки 113 точки в актива си.

Основното състезание за Гран при на Италия във Формула 3 предстои в неделя (7 септември), а българинът ще стартира пети.

05.09.2025 17:03

Никола Цолов ще стартира шести в Гран при на Италия от Формула 3

Българинът Никола Цолов даде трето време в квалификационна сесия Б на Формула 3 преди Гран при на Италия и ще стартира неделното състезание от шеста позиция. По-рано през деня Цолов даде второ време в свободната тренировка.  Цолов, пилот на Кампос
05.09.2025 11:47

Никола Цолов даде второ време в свободната тренировка на пистата "Монца" от заключителния кръг на сезона във Формула 3

Никола Цолов даде второ време в единствената свободна тренировка преди състезанието за Голямата награда на Италия, което е и последен кръг за сезона във Формула 3
04.09.2025 10:30

Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон

Българинът Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон. Това стана ясно, след като в официалния сайт на автомобилната надпревара направиха секция с неговото име за 2026 година. Все още няма яснота за кой отбор ще се състазава

