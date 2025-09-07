Втора самостоятелна изложба под наименование "Прекроената природа" ще представи в Перник художникът Кирил Георгиев

Художникът Кирил Георгиев представя в Перник втората си самостоятелна изложба, озаглавена „Прекроената природа“. Експозицията ще бъде открита на 9 септември в галерия „Арт салон“, съобщи авторът пред БТА. Тя включва 30 творби в областта на приложното изкуство – леяна хартия с втъкани в нея хербарии, както и графики (линогравюри).

„Изложбата е интересна, защото представям неща, върху които работя през последните няколко години. Чрез нея искам да покажа заобикалящата ни природа – онова, което често подминаваме в забързаното ежедневие, но което е в същността на света. Заглавието подсказва, че природните елементи могат да бъдат „прекроявани“ по различен начин – чрез текстура, багри и стилизация“, обяснява Георгиев.

Творецът се занимава с изобразително изкуство още от ученическите си години. Завършва средното си образование с профил „Изящни изкуства“ (специалност „Дърворезба“) в СОУ „Христо Ботев“ в с. Дрен, община Радомир. Придобива бакалавърска и магистърска степен по „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. От 2013 г. е преподавател по изобразително изкуство в Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“ в Перник. До момента има реализирана една самостоятелна изложба и участия в редица съвместни експозиции.