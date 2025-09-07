Твърдица отбелязва 61 години от обявяването си за град, съобщиха от общинската администрация. На 7 септември 1964 г. с указ №546, обнародван в „Държавен вестник“ на 15 септември същата година, населеното място официално получава статут на град.

„През тези десетилетия градът ни израсна, промени се, но запази духа и силата на хората, които го изграждат всеки ден“, посочва в обръщението си кметът на общината Мария Гвоздейкова-Златева.

По данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към регионалното министерство към 15 юни 2023 г. в Твърдица живеят 6744 души.

Смята се, че името на селището произлиза от намиращата се североизточно крепост – твърдина, известна днес като Градището.

Официалният празник на града е на 14 октомври – Петковден.