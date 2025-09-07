Подробно търсене

Танкер с втечнен природен газ от санкционирания руски проект "Арктика-2" е отплавал от китайско пристанище

Габриела Иванова
Терминал за втечнен природен газ в Германия, илюстративна снимка: AP/Michael Sohn
Хонконг ,  
07.09.2025 14:25
 (БТА)
Танкер, транспортиращ втечнен природен газ от санкционирания руски проект "Арктика-2", е отплавал от китайско пристанище, показват данни от проследяване на кораби ден след като плавателният съд е акостирал там, предаде Ройтерс. 

По данни на Лондонската фондова борса руският танкер "Восход" е отплавал на юг, след като е вдигнал котва от терминала за втечнен природен газ в пристанище Тиешан, намиращо се в югозападния китайски регион Гуанси.

Плавателният съд, плаващ под руски флаг, е бил натоварен със 150 000 кубични метра втечнен природен газ, като товарът е бил поет на 19 юли от "Арктика-2" в Гидан, Северен Сибир. 

Това е втората доставка от санкционирания проект, която стига до Китай, след като друг танкер, "Арктик Мулан", пристигна в края на август на терминала в Бейхай. Товарът на танкера беше първата доставка от "Арктика-2", доставена директно до краен потребител, откакто проектът стартира миналата година.

Към момента няма данни дали товарът на "Восход" е бил разтоварен в пристанище Тиешан.

/ВА/

Свързани новини

04.09.2025 09:44

Руската компания "Новатек" е доставила първия си товар от терминала за втечнен природен газ "Арктика-2"

Руската частната енергийна компания "Новатек" достави първия си товар от втечнен природен газ (LNG, ВПГ) от своя проект "Арктика-2", предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на висш ръководител на компанията пред РИА. "Арктика-2" е проект на
05.09.2024 11:38

Руският газов проект "Арктика-2" не успява да привлече клиенти, според "Файненшъл таймс"

Амбициозният руски газов проект "Арктика-2", чиято цел е да изнася втечнен газ по целия свят, засега не успява да привлече клиенти и Русия е принудена да започне да складира газа, предназначен за износ, пише в. "Файненшъл таймс". По данни на
26.08.2024 12:06

Танкер, натоварен в Русия, е засечен да извършва прехвърляния на товар на друг кораб в открито море

Танкер, който е обект на американските санкции и е бил натоварен в новия руски завод за втечнен природен газ "Арктика-2", този месец е бил засечен да прехвърля товара си на друг кораб в открито море, предаде Ройтерс. Това показва, че Москва успява

