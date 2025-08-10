Подробно търсене

Един човек загина при нападение с дрон в руската Саратовска област

Асен Георгиев
Един човек загина при нападение с дрон в руската Саратовска област
Един човек загина при нападение с дрон в руската Саратовска област
Сграда в Саратовска област, повредена при нападение с дрон. Снимка: Saratov region governor Roman Busargin official Telegram channel via AP.
Москва,  
10.08.2025 05:56
 (БТА)

Един човек загина след падането на безпилотен летателен апарат в двора на жилищен блок в Саратовска област. Има пострадали, съобщи в "Телеграм" губернаторът на региона Роман Бусаргин, цитиран от ТАСС.

Дронът е паднал в двора на жилищен блок, добави той. "Жителите са евакуирани, временен пункт за настаняване е организиран в ъседно училище. В резултат на атаката има пострадали".

По предварителни данни има един загинал, според същия източник. Медицинските служби оказват необходимата помощ на пострадалите. 

В същото време Росавиация съобщи, че на летището в Саратов са отменени ограниченията за приемане и излитане на въздухоплавателни средства, отбелязва ТАСС.

/АГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:00 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация