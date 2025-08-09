Пожарът в Южна Франция ще бъде овладян не по-рано от неделя вечер, съобщиха от пожарната служба

Подробно търсене

Симеон Томов
Изгорели при горския пожар дървета в Южна Франция (08.08.2025 г.). Снимка: АП/ Manu Fernandez
09.08.2025 16:11
Големият горски пожар в Южна Франция, за чието потушаване около 1400 пожарникари и днес продължават неуморната битка с пламъците, няма да бъде овладян поне до утре вечер, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на пожарната служба, която очаква тежък уикенд. 

"Пожарът е локализиран, но не е под контрол, все още има горещи точки [...] поне до неделя вечер пожарът няма да бъде овладян", заяви на пресконференция началникът на пожарната служба полковник Кристоф Мани. 

Този пожар – най-големият от най-малко 50 години на френското средиземноморско крайбрежие – започна във вторник край селище на около 40 километра от градовете Нарбон и Каркасон в департамент Од в Южна Франция. 

Пожарът е обхванал близо 16 000 хектара растителност, от които 13 000 са били изпепелени според представител на гражданска защита. 

Сух, горещ вятър със скорост 50 км/ч и температури от около 40 градуса се очакват утре, сочат метеорологичните прогнози, което предизвика безпокойство у властите. 

Пожарът - най-големият във Франция от 1949 г. насам - засегна 16 общини, като много от жители им бяха принудени да се евакуират, а домовете на някои от тях бяха унищожени от пламъците. В резултат на пожара загина една жена, а петима цивилни и 19 пожарникари са ранени. Жертвата на пожара е от село Сен Лорен дьо ла Кабрерис, като още един човек от същото село е в неизвестност. Огънят е унищожил най-малко 25 къщи и много пътища в района са затворени. 

 

