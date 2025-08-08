Фенове на Тейлър Суифт се събраха във Виена, за да си спомнят нейните несъстояли се заради терористична заплаха концерти през 2024 г.

Няколкостотин фенове на Тейлър Суифт се събраха във Виена една година след като терористична заплаха стана причина за отмяна на нейни концерти в австрийската столица, предаде ДПА.

Феновене, събрали се на улица „Корнелиусгасе“, чието име напомня на песента на Суифт "Cornelia Street“, пяха заедно песни на американската изпълнителка и после откриха плоча с послание, в което се осъжда омразата и се насърчава приятелството.

Суифт трябваше да изнесе три концерта на стадиона „Ернст Хапел“ във Виена на 8, 9 и 10 август 2024 г. Те бяха част от нейното турне „Eras Tour“. Но преди първия концерт бяха арестувани заподозрян и негови съучастници, планирали нападение.

Основният заподозрян, който сега е на 20 години, е искал да извърши вдъхновен от ислямистите атентат, казаха следователи.