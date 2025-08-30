Подробно търсене

Съдът остави в ареста служителя на Центъра за градска мобилност, обвинен за нападение над граждани

Марин Колев
Съдът остави в ареста служителя на Центъра за градска мобилност, обвинен за нападение над граждани
Съдът остави в ареста служителя на Центъра за градска мобилност, обвинен за нападение над граждани
Снимка: БТА/Архив
София,  
30.08.2025 17:14
 (БТА)

Софийският районен съд остави в ареста Иван Алексенко – служител на Центъра за градска мобилност, който удари и нападна граждани, опитали се да махнат наказателна скоба за паркиране. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване. 

Според съда няма опасност Алексенко да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. 

Към момента на обвиняемия са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на двама души, за което наказанието е до две години лишаване от свобода. Отделно има две стари преписки срещу Алексенко за подобни случаи, стана известно в съдебната зала. 

Предстои прокуратурата да анализира дали да бъде променено обвинението.

/ЛРМ/

Свързани новини

28.08.2025 16:06

Повдигнаха обвинение на служител в столичния "Център за градска мобилност" за нанесени телесни повреди на двама души

Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 39-годишния И.А., служител в „Център за градска мобилност“, за нанесени телесна повреда на двама души, съобщиха от прокуратурата. Той трябва да отговаря за това, че на 27 август, около 13:50 часа, в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:30 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация