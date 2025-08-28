Повдигнаха обвинение на служител в столичния "Център за градска мобилност" за нанесени телесни повреди на двама души

Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 39-годишния И.А., служител в „Център за градска мобилност“, за нанесени телесна повреда на двама души, съобщиха от прокуратурата. Той трябва да отговаря за това, че на 27 август, около 13:50 часа, в близост до кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“, чрез нанасяне на удари с глава, ръце и ръка, държаща ПОС терминал, причинил на двама граждани леки телесни повреди, с които е реализиран медико-биологичния признак „временно разстройство на здравето неопасно за живота“.

Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в „Център за градска мобилност“ ЕАД, при изпълнение на службата му и деянието е извършено на повече от едно лице, допълват от прокуратурата.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият И.А. е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) вчера обяви, че e образувано разследване за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение на служител на Центъра за градска мобилност (ЦГМ), съобщиха от дирекцията. В 13:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за нападнат служител на ЦМГ по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав" в София.

Насочени са екипи на Пето РУ-СДВР и сектор „Общинска полиция“, които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари.