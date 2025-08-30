Пеп Гуардиола е убеден, че Манчестър Сити ще има "добър сезон"

Мениджърът Пеп Гуардиола е убеден, че Манчестър Сити е "готов за добър сезон, въпреки променливия си старт на кампанията".

"Гражданите" откриха новия сезон във Висшата лига с убедителна победа с 4:0 над Уулуврхямптън, след което загубиха с 0:2 от Тотнъм миналия уикенд. Когато се вземат предвид последните им два резултата на Световното клубно първенство - убедителна победа над Ювентус и изненадваща загуба от Ал Хилал - изглежда, че се очертава модел на непостоянство. Гуардиола не се задълбава твърде много в това и смята, че е видял достатъчно, за да има основания за оптимизъм.

Говорейки преди неделното пътуване до Брайтън, мениджърът на Сити каза: "Това постоянство е целта ни, но става въпрос за мач по мач. Този сезон току-що започна, изиграха се само два мача. В четвъртък се насладихме на жребия за Шампионската лига, така че ще бъдем в елита на европейския футбол и само след два мача имам чувството, че ще направим добър сезон. Знам, че хората може би не го вярват, но въпреки случилото се миналия сезон, последния мач или миналата неделя, ще направим добър сезон".

Новото попълнение Раян Аит-Нури е на разположение, след като се възстанови от контузия, получена в двубоя срещу Тотнъм.

Гуардиола ще трябва да реши кой да играе на вратата, след като младият Джеймс Трафърд запази мястото си от първата среща срещу Уулвс, когато Едерсон беше болен, преживявайки труден мач миналата седмица. Мениджърът на Сити трябва да обмисли и колко минути да даде на Родри, след като носителят на "Златната топка" изигра четвърт час срещу "шпорите". Испанецът пропусна по-голямата част от миналия сезон поради контузия.