ННА: Министърът на отбраната на Ливан замина на официално посещение в Гърция
Ливанският министър на отбраната генерал-майор Мишел Манси отпътува днес на официално посещение в Атина по покана на гръцкия си колега, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
В рамките на визитата Манси ще има серия от срещи с висши представители на гръцкото военно и политическо ръководство, насочени към засилване на подкрепата за Ливанските въоръжени сили и засилване на двустранното сътрудничество между двете армии в редица области.
