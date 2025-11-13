Подробно търсене

ННА: Министърът на отбраната на Ливан замина на официално посещение в Гърция

Денис Киров
Снимка: ННА
Бейрут,  
13.11.2025 12:55
 (БТА)

Ливанският министър на отбраната генерал-майор Мишел Манси отпътува днес на официално посещение в Атина по покана на гръцкия си колега, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

В рамките на визитата Манси ще има серия от срещи с висши представители на гръцкото военно и политическо ръководство, насочени към засилване на подкрепата за Ливанските въоръжени сили и засилване на двустранното сътрудничество между двете армии в редица области.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)

/ВС/

