Армията на САЩ обяви, че петима бойци от "Ислямска държава" са ликвидирани, а 19 - заловени, по време на операции в Сирия

Централното командване на армията на САЩ (СЕНТКОМ) обяви днес, че силите му са помагали и са допринесли за над 22 операции срещу обявената за терористична организация "Ислямска държава" на територията на Сирия, по време на които петима бойци от групировката са ликвидирани, а 19 - заловени, предаде Ройтерс.

Сирия се присъедини към водената от Съединените щати коалиция срещу екстремистката групировка, посочва световната агенция, допълвайки, че сирийското правителство извършва акции срещу ИД в цялата страна.

Операциите, за които СЕНТКОМ съобщи, са били извършени между 1 октомври и 6 ноември.