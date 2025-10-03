Защитникът на Нюкасъл Юнайтед Ливраменто ще отсъства от терените близо два месеца

Защитникът на Нюкасъл Юнайтед Валентино Ливраменто ще отсъства 6-8 седмици поради контузия на връзките на коляното, съобщава Скай Спортс.

22-годишният англичанин не е получил разкъсване на връзките, но контузията все още се счита за сериозна. Той получи контузията при загубата с 1:2 от Арсенал в 6-ия кръг на Висшата лига и беше заменен в 77-ата минута.

Ливраменто има осем участия във всички турнири през сезон 2025/26, като е допринесъл с една асистенция. Договорът му е до 30 юни 2028 г.