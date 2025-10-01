Обявиха съдийските назначения за предстоящите мачове от Втора лига

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
София,  
01.10.2025 08:39
 (БТА)

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийските назначения за предстоящите мачове от Втора лига (Mr Bit Втора лига):

Срещи от 11 кръг на Mr Bit Втора лига, сезон 2025-2026

3 октомври 2025 г., петък, 16:00 ч.
Футболен клуб Миньор-Перник - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Христо Митков Минчев АС1: Борислав Борисов Борисов АС2:Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Пламен Божидаров Мехлемов

3 октомври 2025 г., петък, 16:00 ч.
ПФК ЦСКА II ЕАД - Спортист 2009
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Йордан Стефанов Гошев АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Иво Величков Боев

4 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.
ОФК Беласица - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Велин Диманов Димитров АС2: Георги Петров Спасов
4-ТИ: Мурад Халил Адем      
СН: Тони Бонев Пандарски

4 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД - Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Стоян Игнатов Петров АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Галина Лазарова Донева

4 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.
ОФК Спартак Пл - Футболен клуб Севлиево
ГС: Георги Георгиев Новачев АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Петр Тодоров Балтаджиев
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Йосиф Петров Ронков

5 октомври 2025 г., неделя, 16:00 ч.
ФК Дунав Русе - ФК Етър ВТ
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Алекс Ивайлов Крушков
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов         
СН: Георги Спасов Славов

6 октомври 2025 г., понеделник, 16:00 ч.
ОФК Вихрен-Сандански - ФК Марек 1915
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров    
СН: Владимир Йорданов Владимиров

6 октомври 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Красимир Владимиров Миланов
АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Димитър Цолов Буров           
СН: Стоян Христов Денев

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/КМ/

