Обявиха съдийските назначения за предстоящите мачове от Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийските назначения за предстоящите мачове от Втора лига (Mr Bit Втора лига):

Срещи от 11 кръг на Mr Bit Втора лига, сезон 2025-2026

3 октомври 2025 г., петък, 16:00 ч.

Футболен клуб Миньор-Перник - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Христо Митков Минчев АС1: Борислав Борисов Борисов АС2:Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Пламен Божидаров Мехлемов

3 октомври 2025 г., петък, 16:00 ч.

ПФК ЦСКА II ЕАД - Спортист 2009

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Йордан Стефанов Гошев АС2: Драгомир Веселинов Димитров

4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Иво Величков Боев

4 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.

ОФК Беласица - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Велин Диманов Димитров АС2: Георги Петров Спасов

4-ТИ: Мурад Халил Адем

СН: Тони Бонев Пандарски

4 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.

ПФК Пирин 22 АД - Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Стоян Игнатов Петров АС2: Иван Калоянов Беделев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Галина Лазарова Донева

4 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч.

ОФК Спартак Пл - Футболен клуб Севлиево

ГС: Георги Георгиев Новачев АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Петр Тодоров Балтаджиев

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Йосиф Петров Ронков

5 октомври 2025 г., неделя, 16:00 ч.

ФК Дунав Русе - ФК Етър ВТ

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Алекс Ивайлов Крушков

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Георги Спасов Славов

6 октомври 2025 г., понеделник, 16:00 ч.

ОФК Вихрен-Сандански - ФК Марек 1915

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров

СН: Владимир Йорданов Владимиров

6 октомври 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Красимир Владимиров Миланов

АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Стоян Христов Денев

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.