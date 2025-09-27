Канадката Магделейн Валиер спечели златото при жените на Световното първенство по шосейно колоездене

Канадката Магделейн Валиер изненадващо грабна златото в общия старт при жените на Световното първенство по шосейно колоездене в Руанда след решителна атака на последното изкачване.

24-годишната Валиер остави всички фаворитки зад гърба си, като новозеландката Ниам Фишър-Блек завърши втора, а испанката Мави Гарсия взе бронзовото отличие.

Укорявайки в изкачването към финалната линия, Магделейн Валиер спечели с 23 секунди преднина и стана първата шампионка на Канада по шосейно колоездене.

Водещите фаворитки изостанаха след преследвачите, след като реагираха твърде късно. Това беше едва втората професионална победа за Валиер, която не беше поставяна сред евентуалните кандидати за златото преди състезанието.

"Момичетата вярваха в мен и аз вярвах в себе си", каза тя, цитирана от агенция "Ройтерс".

"Бях отдадена и знаех, че съм в добра форма. Просто не исках да съжалявам, а сега определено не съжалявам. При последното изкачване знаех, че няма да спечеля спринта с Ниам. Затова осъзнах, че трябва да дам всичко от дебе си", добави шампионката.

Бруталната надпревара включваше 11 обиколки (165 км) с 3350 метра изкачване.

Нидерландката Деми Волеринг, трета в индивидуалния старт по часовник на Световното първенство по шосейно колоездене и една от основните фаворитки за златото при жените, завърши седма.

Шампионатът - първият, който се провежда в Африка, завършва в неделя с общия старт при мъжете.