Никалъс ван дер Мерве се класира на 42-ро място в общия старт при юношите старша възраст на световното първенство по шосейно колоездене

Георги Крумов
снимка: AP Photo/Jerome Delay
Кигали,  
26.09.2025 13:58
 (БТА)

Единственият български представител на световното първенство по шосейно колоездене в Руанда Никалъс ван дер Мерве се класира на 42-ро място в общия старт при юношите старша възраст.

18-годишният Ван дер Мерве измина 119,3-километровото трасе в Кигали за 3 часа, 5 минути и 34 секунди.

Той изостана с 10:15 минути от британеца Хари Хъдсън, който се поздрави с победата с време от 2 часа, 55 минути и 19 секунди. Сребърният медал стана притежание на французина Йоан Блан, който финишира на 16 секунди. С равно време с неговото завърши и полякът Ян Яцковяк, който остана трети.

За Ван дер Мерве, който е от български и южноафрикански произход, това бе втори и последен старт на шампионата в Руанда. В първия, който бе индивидуален часовник, той се класира на рекордното за българското колоездене 13-о място.

98-мият световен шампионат по шосейно колоездене ще продължи до неделя, когато е общият старт при мъжете.

 

/ГК/

