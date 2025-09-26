Емил Велев се изказа положително за избора на Александър Димитров за национален треньор и даде добри шансове на Левски за титлата в efbet Лига

Бившият футболист на Левски и треньор на много отбори в България Емил Велев поздрави БФС за избора на Александър Димитров за национален треньор, като обясни, че познанията му върху младите играчи са много добри заради дългия му стаж. Също така бившият полузащитник смята, че бившият му отбор може да се пребори за шаммпионската титла и вижда само “сините“ и Лудогорец като претенденти за титлата.

Велев, в момента спортен директор на Локомотив (Горна Оряховица) от Втора лига, говори и за жребия за Купата на България. Тимът от железничарския град най-напред ще премери сили с Витоша (Бистрица) от Югозападната Трета лига, а при успех ще посрещне Берое (Стара Загора).

Попитан дали е разочарован от двата съперника, които се паднаха на локомотивци, той отговори: "Напротив, доволен съм. Нямаше значение кой ще се падне. Може би щеше да бъде по-добре да ни се падне във втория мач някой измежду Левски и ЦСКА. Знаете с каква публика идват тези отбори. Но пък и този жребий е приемлив за нас, стига да минем първия кръг срещу Витоша (Бистрица), който е един добър и балансиран отбор и се борят да влязат в по-горна лига.

Попитан колко е важен турнирът за купата и дали е приоритет, Велев обясни: "След първенството, втората купа, която се преследва от отборите, е Купата на България. Така че не би трябвало да се подценява този турнир".

Велев се спря и на избора на новия национален селекционер Александър Димитров, който беше официално представен вчера. Димитров заменя Илиан Илиев, при когото лъвовете стартираха с две поражения по 0:3 от Испания и Грузия в началото на септември.

"Крайно време е да не робуваме на имена. Сложиха Сашо Димитров, който от доста години е в националните гарнитури. Познава обстановката, познава играчите. Работил е с много млади в предишните му формации, така че би трябвало да направи един добър сезон в националния отбор. Естествено, тази група – в която се паднахме, е доста тежка. И видяхме и срещу Грузия, и срещу Испания какво се случи. Но вярвам, че с екипа, с който поема националния отбор, ще направи добър сезон. Сега за класиране не може да се говори, но все пак трябва да се изчакат и следващите квалификации".

"Не е нормално да се залага на собствени мачове, а и е доста глупаво. Кой и защо го е направил, а щом има такова разследване, трябва да се доведе до край, за да не се повтарят и получават такива неща".

"В момента ЦСКА 1948 е с два мача повече и от Левски, и от Лудогорец. Смятам, че двата отбора, които ще се борят за шампионската титла са Левски и Лудогорец. Левски има сили да се пребори, момчетата играят с настроение, с желание. Виждаме, че стадионът на всеки мач е изпълнен до краен предел от вярната публика. Така че всичко може да се случи тази година".