Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Полша задържа украинец, заподозрян за участие във взривяването на "Северен поток" през 2022 г.

Валерия Динкова
Полша задържа украинец, заподозрян за участие във взривяването на "Северен поток" през 2022 г.
Полша задържа украинец, заподозрян за участие във взривяването на "Северен поток" през 2022 г.
Теч от "Северен поток 2" на повърхността на Балтийско море, 28 септември 2022 г. Снимка: Брегова охрана на Швеция чрез АП
Варшава,  
30.09.2025 19:56
 (БТА)

Полските власти арестуваха украински водолаз, заподозрян за участие в подводните експлозии, които повредиха тръбопровода "Северен поток" в Балтийско море между Русия и Германия преди три години, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на руската и германската прокуратура.

Володимир З. е задържан в Прушков, Централна Полша, заяви на пресконференция говорителят на Варшавската районна прокуратура Пьотър Скиба.

Заподозреният, чието пълно име не се съобщава, е задържан със европейска заповед за арест, издадена от германската прокуратура.

Полската полиция се е опитала да арестува мъжа миналата година, но той е успял да замине за Украйна, съобщи полското радио Ар Ем Еф Еф Ем.

Мъжът е 46-годишен и има полско гражданство, където е живеел със семейството си и е развивал бизнес, уточни Скиба.

Има "сериозни подозрения", че той е извършил престъпления, свързани с детонирането на експлозиви, саботаж и разрушаване на структурите, заяви в изявление германската Федерална прокуратура.

Тя добави, че водолазът е бил част от група, която е плавала с яхта, наета с фалшиви документи от крайбрежния германски град Рощок, близо до остров Борнхолм, където те са се гмуркали, за да поставят експлозиви, с които са взривени тръбопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2".

"Експлозиите повредиха сериозно двата тръбопровода", се казва в изявлението на прокуратурата.

Скиба заяви, че полските прокурори обмислят да поискат временен арест на мъжа за седем дни, докато подготвят искането за екстрадицията му. Защитата му заяви, че ще обжалва.

Друг украинец бе арестуван в Италия миналия месец във връзка с експлозиите.

Подводните експлозии на 26 септември 2022 г. повредиха тръбопроводите, които бяха изградени за пренос на руски природен газ до Германия по дъното на Балтийско море. Щетите увеличиха напрежението около войната в Украйна, тъй като европейските страни се опитаха да се откажат от руските енергийни източници след пълномащабната инвазия на Кремъл в Украйна.

/ЛМ/

Свързани новини

30.09.2025 15:27

Дания повишава нивото на сигурност за енергийните си съоръжения

Дания засилва нивото на сигурност на енергийните си съоръжения предвид рискове за саботаж и хибридни атакаи, обяви днес министерството на енергетиката на страната след засичането на многобройни дронове във въздушното ѝ пространство, предаде Франс
26.09.2025 15:58

Незасегнатата част от газопроводите "Северен поток" може бързо да бъде въведена в експлоатация, заяви Дмитрий Песков

Незасегнатият участък от газопроводите "Северен поток", свързващи Русия с Германия по дъното на Балтийско море и които бяха повредени при експлозии преди три години, може бързо да бъдат пуснати в експлоатация, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий
16.09.2025 13:11

Италиански съд нареди екстрадицията в Германия на украинец, заподозрян в саботаж срещу тръбопровода "Северен поток"

Италиански съд днес нареди екстрадицията в Германия на украинец, обвинен в координирането на атаки срещу три от тръбите на тръбопровода "Северен поток" в Балтийско море, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:59 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация