Полша задържа украинец, заподозрян за участие във взривяването на "Северен поток" през 2022 г.

Полските власти арестуваха украински водолаз, заподозрян за участие в подводните експлозии, които повредиха тръбопровода "Северен поток" в Балтийско море между Русия и Германия преди три години, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на руската и германската прокуратура.

Володимир З. е задържан в Прушков, Централна Полша, заяви на пресконференция говорителят на Варшавската районна прокуратура Пьотър Скиба.

Заподозреният, чието пълно име не се съобщава, е задържан със европейска заповед за арест, издадена от германската прокуратура.

Полската полиция се е опитала да арестува мъжа миналата година, но той е успял да замине за Украйна, съобщи полското радио Ар Ем Еф Еф Ем.

Мъжът е 46-годишен и има полско гражданство, където е живеел със семейството си и е развивал бизнес, уточни Скиба.

Има "сериозни подозрения", че той е извършил престъпления, свързани с детонирането на експлозиви, саботаж и разрушаване на структурите, заяви в изявление германската Федерална прокуратура.

Тя добави, че водолазът е бил част от група, която е плавала с яхта, наета с фалшиви документи от крайбрежния германски град Рощок, близо до остров Борнхолм, където те са се гмуркали, за да поставят експлозиви, с които са взривени тръбопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2".

"Експлозиите повредиха сериозно двата тръбопровода", се казва в изявлението на прокуратурата.

Скиба заяви, че полските прокурори обмислят да поискат временен арест на мъжа за седем дни, докато подготвят искането за екстрадицията му. Защитата му заяви, че ще обжалва.

Друг украинец бе арестуван в Италия миналия месец във връзка с експлозиите.

Подводните експлозии на 26 септември 2022 г. повредиха тръбопроводите, които бяха изградени за пренос на руски природен газ до Германия по дъното на Балтийско море. Щетите увеличиха напрежението около войната в Украйна, тъй като европейските страни се опитаха да се откажат от руските енергийни източници след пълномащабната инвазия на Кремъл в Украйна.