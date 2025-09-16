Италиански съд нареди екстрадицията в Германия на украинец, заподозрян в саботаж срещу тръбопровода "Северен поток"

Италиански съд днес нареди екстрадицията в Германия на украинец, обвинен в координирането на атаки срещу три от тръбите на тръбопровода "Северен поток" в Балтийско море, предаде Ройтерс.

Мъжът, идентифициран като Сергий К., беше арестуван миналия месец в италианския крайбрежен град Римини по издадена европейска заповед за арест.

Сега той обяви, че ще обжалва решението на италианския съд.