Италиански съд нареди екстрадицията в Германия на украинец, заподозрян в саботаж срещу тръбопровода "Северен поток"

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: AP Photo/Dmitry Lovetsky, File
Рим,  
16.09.2025 13:11
 (БТА)

Италиански съд днес нареди екстрадицията в Германия на украинец, обвинен в координирането на атаки срещу три от тръбите на тръбопровода "Северен поток" в Балтийско море, предаде Ройтерс.

Мъжът, идентифициран като Сергий К., беше арестуван миналия месец в италианския крайбрежен град Римини по издадена европейска заповед за арест.

Сега той обяви, че ще обжалва решението на италианския съд.

/ДИ/

