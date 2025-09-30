Подробно търсене

Николоски: Ако всичко върви както трябва до 2031- 2032 г. би трябвало да е възможно пътуването с влак от Скопие до Бургас

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Николоски: Ако всичко върви както трябва до 2031- 2032 г. би трябвало да е възможно пътуването с влак от Скопие до Бургас
Николоски: Ако всичко върви както трябва до 2031- 2032 г. би трябвало да е възможно пътуването с влак от Скопие до Бургас
БТА, Скопие (17 януари 2025) Първата отсечка от източната част на трансевропейския Коридор 8 на територията на Северна Македония Куманово-Беляковце, бе пусната в експлоатация днес, след като премиерът на страната, заедно с четирима министри, представители на различни институции в страната и медии пропътува с влак първата част от трасето, което в завършен вид трябва да свърже Северна Македония и България. На снимката: министърът на транспорта на Северна Македония Александър Николоски. Снимка: Владислав Тентов/БТА (ПК)
Скопие,  
30.09.2025 20:04
 (БТА)

Веднага след местните избори, през ноември ще бъде подписан договорът за съвместно изграждане на трансграничния тунел по жп Коридор 8, обяви днес вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски, пише сайта „360 градуса”.

„През юни имахме конструктивна среща със вицепремиера и министър на транспорта (на България Гроздан) Караджов в Истанбул, когато за първи път от почти година седнахме да разгледаме реалните проблеми, които са от инженерен, а не от политически характер. Като се има предвид, че срещата беше по професионална тема, несвързана с политика, защото изграждането на железопътна линия не е политика, намерихме решение за кратко време“, цитира изданието думите на Николоски.

Според Николоски в България вече има обявени търгове за участъка от железопътната линия от Гюешево до границата и остава тунелът между двете държави да бъде напълно проектиран, за което е необходимо да се подпише международно споразумение, „когато ограниченията за изборите приключат”. 

По думите му на правителствено заседание е било одобрено да се работи по корекции в третата фаза на жп линията от Крива паланка до Деве баир и „всичко върви по споразумението”, което се надява да бъде реализирано и след няколко години жп връзката Скопие - София – Бургас да бъде завършена.

„Ако всичко върви както трябва и от двете страни, до 2031- 2032 г. би трябвало да е възможно пътуването с влак от Скопие до Бургас“, казва Николоски, цитиран от медиите в страната.

Транснационалната транспортна ос Изток-Запад (Коридор 8) се простира от пристанище Бари в Италия до пристанищата Варна и Бургас в България. Централната част на този паневропейски коридор минава през Северна Македония - Кичево, Скопие, Куманово, Беляковце и Крива Паланка. Липсват обаче връзки в западния край (от Кичево до границата с Албания) и в източния край до границата с България, част от който (от Куманово до Беляковце) беше пуснат в експлоатация през януари. По втората отсечка Беляковце - Крива паланка се работи към момента и трябва да бъда довършена третата отсечка от Крива паланка до Деве баир, където е границата с България и трябва да бъде изграден тунелът.

Официалният старт на строителните работи по железопътната част на Коридор 8 на територията на Северна Македония в участъка Куманово-Беляковце-Крива Паланка бе даден през октомври 2022 г. край Куманово с участието на тогавашните премиери на България и на Република Северна Македония Гълъб Донев и Димитър Ковачевски

/С-АМ/

Свързани новини

02.07.2025 17:06

Християн Мицкоски очаква тунелът по жп Коридор 8 между България и Северна Македония да бъде финансиран с грант от ЕС

Премиерът на Република Северна Македония Христиан Мицкоски очаква чрез грант, ЕС да финансира тунела между България и Северна Македония, част от жп коридор 8. Мицкоски изрази задоволство от „постигнатия напредък”, по време на срещата през уикенда в
06.02.2025 20:28

Християн Мицкоски за жп Коридор 8: Необходим е ясен ангажимент от българска страна

Споразумението, предложено от България за изграждане на тунела на границата между Северна Македония и България от жп линията, част от Коридор 8, „трябва ясно да разпише задълженията на страните”, заяви премиерът на Република Северна Македония
17.01.2025 19:07

Първата отсечка от жп линията към България Куманово-Беляковце, част от Коридор 8, официално бе пусната в експлоатация

Първата отсечка от източната част на трансевропейския Коридор 8 на територията на Северна Македония Куманово-Беляковце бе пусната в експлоатация днес. Премиерът Християн Мицкоски, четирима министри, посланици на страни от ЕС, директорите на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:57 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация