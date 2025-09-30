Десетки граждани протестираха в центъра на Прищина с искане за освобождаването на арестуван от Сърбия бивш косовски полицай

Десетки граждани, сред които и роднини на арестувания от сръбските власти през юни бивш косовски полицай Арбнор Спахиу, протестираха днес на площад „Скендербег“ в косовската столица Прищина с искане за неговото освобождаване, съобщиха информационният портал "Телеграфи".

„Този ​​протест има за цел да призове местните и международните институции да надигнат глас срещу несправедливостта, с която Арбнор и семейството му се сблъскват вече четири месеца“, се казва в съобщение на организаторите на днешния протест, отбелязва „Телеграфи“.

С лозунги „Правосъдие за Арбнор“, „Арбнор Спахиу не е сам, всички сме заедно“, „Забавеното правосъдие е отказано правосъдие“, във вторник на протест в Прищина десетки граждани поискаха освобождаването от Сърбия на бившия косовски полицай, съобщи албанската редакция на Анадолската агенция.

През юни Сърбия арестува Спахиу във връзка със сръбската терористична атака през 2023 г. в Банска, Северно Косово, при която загинаха трима нападатели и един косовски полицай, припомня Анадолската агенция. В същото време семейството на Спахиу твърди, че адвокатът му е предоставил доказателства за това, че той не е бил част от косовската полиция по време на атаката в Банска и отрича връзката му със случилото се.

На 24 септември 2023 г. в село Банска до Звечан, Северно Косово, група от около 30 въоръжени сърби нападна косовската полиция, при което загинаха един косовски полицай и трима от въоръжените нападатели. Косово нарече случая „терористично нападение“ и обвини Белград, че стои зад атаката, а Белград отрече всякакво участие в нея.

Отговорност за нападението пое Милан Радойчич – бивш заместник-председател на най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“, която се ползва с подкрепата на официален Белград. Радойчич беше арестуван в Сърбия и ден по-късно освободен. Впоследствие Интерпол издаде международна заповед за ареста му, а косовската прокуратура повдигна обвинения срещу него и още 45 души по случая Банска. Смята се, че към момента Радойчич се намира в Сърбия, а Косово настоява той да бъде екстрадиран и съден в Прищина.