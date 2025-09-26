Подробно търсене

Лос Анджелис Лейкърс продължи договора на старши треньора Джей Джей Редик

Ива Кръстева
Лос Анджелис Лейкърс продължи договора на старши треньора Джей Джей Редик
Лос Анджелис Лейкърс продължи договора на старши треньора Джей Джей Редик
снимка: AP Photo/Nate Billings
Лос Анджелис,  
26.09.2025 10:44
 (БТА)

Лос Анджелис Лейкърс продължи договора на старши треньора Джей Джей Редик, обяви на пресконференция президентът по баскетболните операции в тима от НБА Роб Пелинка.

Редик подписа четиригодишен договор на стойност 32 милиона долара с Лейкърс през юни 2024-а, който ще бъде в сила до сезон 2027-2028. Условията на новия контракт не бяха обявени на пресконференцията преди тренировъчния лагер.

"Увереност и вяра", каза Пелинка относно причината за новия договор.

"Смятаме, че той е специален треньор със специален глас, който наистина ни помага да дефинираме културата на превъзходство на Лейкърс. Просто искахме ясно да заявим, че това е, в което вярваме, това е, на което искаме да се облегнем. Мисля, че дългосрочното планиране е полезно при изграждането на отбора занапред", добави той.

41-годишният Редик дебютира като старши треньор миналия сезон, извеждайки Лейкърс до 50 победи и 32 поражение, заемайки трето място в плейофите на Западната конференция. Лос Анджелис загуби от Минесота Тимбърулвс в пет мача в серията от първия кръг.

"Много съм щастлив да работя в организация, която ме подкрепя по този начин", заяви Редик.

Преди да стане коментатор, превърнал се в треньор, той игра 15 години в НБА, включително последния сезон през 2020-2021 с Далас Маверикс. Той беше съотборник с Лука Дончич, който беше продаден на Лейкърс миналия сезон и подписа тригодишно удължаване на договора на стойност 165 милиона долара през миналия месец, съобщава агенция Ройтерс.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:09 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация