Ърбан зоната събра хиляди в Северния столичен парк

Хиляди столичани и гости на града се събраха в първия от поредицата почивни дни в Северния парк, за да проследят състезанията и активностите в традиционната Ърбан зона. Големият фестивал се организира за десета поредна година от Столична община и "София - европейска столица на спорта" с любимите и супер интересни за младите нови градски дисциплини. Тази година програмата на юбилейното издание предлага безплатен въжен тролей за деца, градски баскет 3х3 шампионат, Държавно първенство по стрийт фитнес, национален брейк турнир и Балканиада по паркур.

По време на тържественото откриване присъстващите бяха приветствани от четирикратния олимпийски медалист по спортна гимнастика Йордан Йовчев, от едно от лицата на "София – европейска столица на спорта" за 2024-а - световният младежки шампион в сноуборда Кристиан Георгиев и от Цветан Георгиев, който през последните години е сред основните организатори на стрийт фитнес турнирите у нас. Тримата поздравиха най-добрите в този спорт, пожелаха успех на участниците и наградиха медалистите от Световното първенство по калистеника.

Днес на Ърбан зоната ще се определят националните шампиони по стрийт фитнес и ще завършат срещите от груповата фаза на градския шампионат при младите в баскетбола 3х3. Утре фестивалът продължава с Национален брейк турнир за младежи до 18 години (от 12.15 до 19.00 часа), с Държавното първенство, с Балканския турнир по паркур (13.00 до 16:30 часа), с баскет финалите и с любимия и безплатен за децата въжен тролей. Богатата програма осигурява на участници и зрители динамични състезания, зрелищни демонстрации и забавления за малки и големи.