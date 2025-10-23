"Не сме свикнали да играем срещу толкова класни отбори", каза старши треньорът на Берое Тодор Тенев след срещата с френския Вилньов д'Аск

Треньорът на женския баскетболен Берое Тодор Тенев коментира пред БТА двубоя от Еврокъп, в който неговите баскетболистки загубиха от миналогодишния шампион в надпреварата Вилньов д'Аск с 93:61.

"Надявам се, че особено младите ни баскетболистки ще оценят това, че успяха да премерят сили с европейски клубен шампион. Сигурен съм, че това ще е незабравим миг за тях. Девора Тенева, която е на 16 години, дори успя да отбележи. От тук нататък се надявам, че ще ни очакват много добри моменти, както за тях, така и за целия отбор. Бъдещето е пред тези млади състезателки. Представихме се прилично", коментира Тенев.

"Първата четвърт бяхме абсолютно равностойни, но за съжаление направихме малко серии от последователни точки. В България не сме свикнали на толкова агресивна защита и да играем срещу толкова класни отбори с редица националки на страна като Франция. Въпреки всичко съм доволен, защото като цяло се борихме до края и до сирената", каза още старши треньорът на Берое.