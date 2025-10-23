Подробно търсене

"Не сме свикнали да играем срещу толкова класни отбори", каза старши треньорът на Берое Тодор Тенев след срещата с френския Вилньов д'Аск

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
"Не сме свикнали да играем срещу толкова класни отбори", каза старши треньорът на Берое Тодор Тенев след срещата с френския Вилньов д'Аск
"Не сме свикнали да играем срещу толкова класни отбори", каза старши треньорът на Берое Тодор Тенев след срещата с френския Вилньов д'Аск
БТА, Тодор Тенев, треньор на женския баскетболен Берое / снимка: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Стара Загора,  
23.10.2025 21:12
 (БТА)

Треньорът на женския баскетболен Берое Тодор Тенев коментира пред БТА двубоя от Еврокъп, в който неговите баскетболистки загубиха от миналогодишния шампион в надпреварата Вилньов д'Аск с 93:61.

"Надявам се, че особено младите ни баскетболистки ще оценят това, че успяха да премерят сили с европейски клубен шампион. Сигурен съм, че това ще е незабравим миг за тях. Девора Тенева, която е на 16 години, дори успя да отбележи. От тук нататък се надявам, че ще ни очакват много добри моменти, както за тях, така и за целия отбор. Бъдещето е пред тези млади състезателки. Представихме се прилично", коментира Тенев.

"Първата четвърт бяхме абсолютно равностойни, но за съжаление направихме малко серии от последователни точки. В България не сме свикнали на толкова агресивна защита и да играем срещу толкова класни отбори с редица националки на страна като Франция. Въпреки всичко съм доволен, защото като цяло се борихме до края и до сирената", каза още старши треньорът на Берое.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:05 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация