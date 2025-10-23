Мажоритарните собственици на Пирин Благоевград обявиха, че ще напуснат клуба след края на сезона

Мажоритарните собственици на футболния клуб Пирин Благоевград Георги Спасов и Милен Стефанов съобщиха, че ще се оттеглят.

Двамата заявиха това в отворено писмо, публикувано на Фейсбук страницата на "орлетата". Като причина Спасов и Стефанов посочиха това, че инвестициите във втородивизионния клуб пречат на основния им бизнес.

Двамата все пак дават гаранции, че ще продължат да финансират отбора до края на настоящия сезон.

"В неформална среща с кмета на Община Благоевград, г-н Методи Байкушев, ние – Георги Спасов и Милен Стефанов, мажоритарни собственици на ПФК „Пирин 22“ АД, уведомихме градоначалника за нашето намерение да се оттеглим от финансирането на клуба.

Причините за това решение са комплексни – както лични, така и финансови. След години усилия, отдаденост и значителни вложени ресурси, стигнахме до извода, че продължаването на тази ангажираност вече оказва негативно отражение върху основната ни бизнес дейност и личния ни баланс.

Въпреки това, нашата отговорност към клуба и хората, които го обичат, ни задължава да останем ангажирани с осигуряването на нормалното функциониране на ПФК „Пирин 22“ до намирането на устойчиво решение. Ще продължим да подпомагаме клуба в следващите месеци – до края на календарната година – с цел да се гарантира стабилност и нормален спортен ритъм.

Акциите, които притежаваме в дружеството, ще бъдат официално предложени на „ОФК Пирин“ ЕООД – в качеството му на миноритарен партньор в структурата на клуба. Решението относно евентуалното приемане и по-нататъшното управление на тези акции ще бъде изцяло в ръцете на Община Благоевград – кмета и Общинския съвет.

Уведомяваме също, че при наличие на потенциален инвеститор, готов да поеме управлението и развитието на клуба незабавно, сме готови да предоставим нашите дялове с моментален ефект. В случай, че общината реши да приеме акциите, или бъде намерен нов инвеститор, ПФК „Пирин 22“ АД ще бъде предаден без каквито и да е задължения.

Нашето желание е процесът да бъде прозрачен, спокоен и в интерес единствено на бъдещето на Пирин – клуб с история, традиции и обществена значимост за целия регион.

С уважение,

Георги Спасов

Милен Стефанов

Мажоритарни собственици на ПФК „Пирин 22“ АД", се казва в изявлението на двамата бизнесмени.

Припомняме, че само преди ден Лицензионната комисия към БФС съобщи, че Пирин ще запази лиценза си и ще може да завърши сезона във Втора лига, тъй като задълженията на клуба към НАП са покрити.