Янаки Милев, Динко Динев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на сингъл на турнир по тенис в Сърбия

Янаки Милев, Динко Динев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 6 Милев надделя над преминалия през квалификациите свой сънародник Михаил Иванов със 7:6(2), 6:3, след като спаси четири сетбола и преодоля изоставане от 2:5 гейма в първата част, а във втората поведе с 3:0 и запази аванса си до края. Той ще играе за място на четвъртфиналите срещу германеца Мишел Хоп.



Динев се справи с осмия в схемата Томас Фархат (Аржентина) с 6:3, 7:6(3), след като навакса пасив от 3:5 гейма във втория сет.



Квалификантът Лазаров пък спечели срещу представителя на домакините Кристян Юхас със 7:6(2), 6:0, като успя да преодолее дефицит от 2:5 гейма в първата част, а във втората изцяло доминираше. 20-годишният левичар ще срещне номер 5 Мате Валкус (Унгария) във втория кръг.

Шестима българи продължават на четвъртфиналите на двойки.