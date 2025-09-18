Янаки Милев, Динко Динев и Джордж Лазаров отпаднаха във втория кръг на сингъл на турнира по тенис в Куршумлийска Баня

Подробно търсене

Димитър Вельов
Янаки Милев Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев, архив
Куршумлийска Баня, Сърбия,  
18.09.2025 14:15
Янаки Милев, Динко Динев и Джордж Лазаров отпаднаха във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей за мъже в Куршумлийска Баня с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 6 Милев загуби от германеца Михел Хоп с 6:2, 3:6, 2:6 след малко повече от два часа на корта. Българинът взе първия сет, но в следващите два Хоп направи серии съответно от три и от четири поредни гейма, за да стигне до обрат.

Динев претърпя поражение от Андреа Фиорентини (Италия) с 3:6, 1:6, а квалификантът Лазаров беше елиминиран от поставения под номер 5 Мате Валкус (Унгария) след 3:6, 0:6.

Шестима българи продължават на четвъртфиналите на двойки.

