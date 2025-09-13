Подробно търсене

ОБНОВЕНА Пламена Миткова не успя да се класира на финала в скока на дължина при жените на Световното първенство по лека атлетика в Токио

Боян Денчев
Пламена Миткова не успя да се класира на финала в скока на дължина при жените на Световното първенство по лека атлетика в Токио
Пламена Миткова не успя да се класира на финала в скока на дължина при жените на Световното първенство по лека атлетика в Токио
снимка: БТА
Токио,  
13.09.2025 14:19 | ОБНОВЕНА 13.09.2025 14:40
 (БТА)

Пламена Миткова не успя да преодолее квалификациите и да се класира за финала в скока на дължина при жените на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Япония.

Състезателката на Локомотив Пловдив направи само един успешен опит от три възможни. Още в първия българката постигна резултат от 6.26 метра.

Втория и третия скок на Миткова бяха неуспешни и тя приключва участието си. Така четвъртата от Световния шампионат в зала през март завършва надпреварата на 15-о място в група В и на 29-о в крайното подреждане.

"Всичко беше перфектно, атмосферата е страхотна, този стадион е супер, имаше много публика, но моето представяне не беше най-доброто. През летния сезон се появиха други трудности, които може би попречиха да се подготвя по най-добрия начин", каза Миткова след състезанието.

Италианката Лариса Япикино, която преди броени дни спечели Диамантената лига, също не успя да се класира в първите 12.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:52 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация