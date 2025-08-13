Подробно търсене

Анголският защитник Клинтон Мата продължи договора си с Олимпик Лион за още две години

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Laurent Cipriani
Лион,  
13.08.2025 20:12
 (БТА)

Анголският защитник на Олимпик Лион Клинтон Мата продължи договора си с клуба за още две години, като е обвързан вече с "хлапетата" до 2028, обявиха от Лион, цитиран от АФП. Олимпик Лион завърши на шесто място в класирането миналия сезон и се класира за Лига Европа.

32-годишният национал на Ангола пристигна в Лион през 2023, като преди това бе изкарал почти цялата си кариера в Белгия, където е играл за Ойпен, Шарлероа, Генк и Брюж.

Мата е изиграл 73 мача и е вкарал два гола за Олимпик Лион, като в началото на престоя си в клуба бе използван като десен краен защитник, а след това като централен бранител. 

 

 

/ХБ/

