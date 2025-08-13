МИНА: Инфлацията през юли в Черна гора е била 4,5%

Цените на стоките и услугите за лично потребление в Черна гора, измерени чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), са били средно с 4,5% по-високи през юли тази година спрямо юли миналата година, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на данни на статистическата служба на страната – Монстат

Според Монстат през юли потребителските цени са били средно с 0,6% по високи, отколкото през юни.

„Инфлацията на месечна база е повлияна предимно от увеличението на цените на горивата и смазочните материали за моторни превозни средства, на местата за настаняване, на месото, плодовете, твърдите горива, млякото, сиренето и яйцата, пътническия въздушен транспорт, хляба и зърнените храни“, се казва в прессъобщение на Монстат.

В периода януари – юли потребителските цени в Черна гора са били средно с 3,5% по-високи в сравнение със същия период на миналата година.

В основните групи месечно увеличение на цените е регистрирано при ресторанти и хотели, транспорт, отдих и култура, жилища, вода, електричество и други горива, други продукти и услуги, хранителни продукти и безалкохолни напитки, обзавеждане и текуща поддръжка на дома, здравеопазване и алкохолни напитки и тютюн.

През този период цените са намалели в категориита облекло и обувки и комуникации.

Цените на другите продукти и услуги не са се променили съществено.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)