Пожар е възникнал в землището на Угърчин

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Угърчин,  
13.08.2025 21:28
 (БТА)

Пожар е възниквал в землището на Угърчин, съобщи за БТА говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Сигналът за пламъците е подаден малко след 17:00 часа. Горят сухи треви и храсти, както и низово част от гора. Пламъците са се разпрострели на голяма площ. 

На място са пет екипа на пожарната, много доброволци, помагат и земеделски производители с техника. 

Няма опасност за населението в града и други населени места в района.

/ТНП/

