ЕК събира мнения и коментари за изменение на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите

Европейската комисия се ангажира с инициатива за обществени консултации и мнения, в рамките на която граждани и предприятия може да споделят виждането си по редица политики на ЕС и действащото законодателство. На определения за това уебсайт могат да бъдат публикувани коментари, които ЕК ще вземе предвид при по-нататъшно разглеждане на тези политики.

Една от инициативите, която понастоящем е отворена за коментари, е предложение за регламент за разширяване надолу по веригата, мерки срещу заобикалянето и правила относно емисиите от производството на електроенергия в рамките на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.

През 2023 г. ЕС въведе механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ) като част от Европейския зелен пакт. МКВЕГ е инструмент в областта на климата за предотвратяване на изместването на въглеродни емисии. Това изместване възниква, когато разходите за въглеродни емисии водят до местенето на промишлеността от ЕС в държави извън ЕС или когато вносът от тези държави заменя нискоемисионни продукти от ЕС.

МКВЕГ е механизъм за корекция за въглеродни емисии при внос на определени стоки в ЕС, базирана на емисиите на въглероден диоксид в производствения процес извън ЕС. Целта на механизма е да предотврати риска от изтичане на въглерод, а чрез насърчаване намаляването на емисиите от оператори в страни извън ЕС и да намали глобалните въглеродни емисии, според Изпълнителната агенция по околна среда на Република България.

МКВЕГ се прилага за вносителите на стоки в категориите: желязо и стомана, цимент, торове, алуминий, електроенергия и водород – считани за „базови стоки“.

Механизмът гарантира, че внасяните продукти са предмет на регулаторна система, при която се прилагат разходи за въглеродните емисии, равностойни на разходите, възникнали съгласно Схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, в резултат на което цената на въглеродните емисии е равностойна за внасяните и за произведените в ЕС продукти.

Настоящ проблем

Изместване на въглеродни емисии надолу по веригата

Разширяването на обхвата на МКВЕГ има за цел да предотврати риска от изместване на въглеродни емисии към по-късни етапи от веригата на доставки. Това изместване би могло да възникне, ако по-високите разходи за въглеродни емисии при базовите материали в ЕС подтикнат производителите на стоки надолу по веригата да преместят производството си в чужбина, където разходите за въглеродни емисии за същите базови материали са по-ниски.

Вносът на стоки надолу по веригата с висок въглероден интензитет от държави с не толкова строги политики в областта на климата би могъл да замени еквивалентните местни продукти с по-ниски съпътстващи емисии. Стоките надолу по веригата са продукти, произведени с използване на „базовите стоки“, обхванати от МКВЕГ.

Заобикаляне на правилата

Заобикалянето на правилата е всяка практика, за която няма достатъчно основание или икономическа обосновка, освен намерението да бъдат ефективно избегнати – изцяло или частично, финансовите пасиви, произтичащи от МКВЕГ, което подкопава екогосъобразността на механизма.

Възможно е, например, дружества да се опитат да избегнат да се съобразят с МКВЕГ, като извършат достатъчно малки трансформации на „базовите стоки“ извън ЕС, за да не бъдат те предмет на механизма, а след това да изнесат за ЕС леко променените продукти надолу по веригата, без да се налага да плащат финансовата корекция на границата на ЕС.

Електроенергия

Основното правило за изчисляване на емисиите от производството на електроенергия, за разлика от останалите стоки, е стойност по подразбиране. Понастоящем МКВЕГ използва стойности по подразбиране въз основа на производството на електроенергия от изкопаеми горива.

Въпреки че тази методология отразява механизма за определяне на цените на електроенергията в ЕС, тя не отчита в пълна степен усилията на държавите извън ЕС за декарбонизация в техния енергиен микс.

Вносителите ще могат да посочват действителните емисии вместо приетите стойности по подразбиране, но много заинтересовани страни се оплакаха от тези условия. В частност условията за определяне на споразуменията за закупуване на електроенергия, претоварването на мрежата и заявяването на капацитет са трудни, дори невъзможни за изпълнение, и пречат на стимула за декарбонизация в държавите извън ЕС.

Бъдеща политика

Изменението на регламента цели да се справи с настоящите рискове, като изложеният от ЕК вариант за справяне с това е законодателно преразглеждане на регламента, за да се разшири неговият обхват, така че да включва стоки, разположени надолу по веригата от базовите стоки по МКВЕГ, както и евентуално да се разширят разпоредбите за борба със заобикалянето и да се изменят правилата за електроенергията като стока по МКВЕГ.

При избора на продукти, които да бъдат добавени към обхвата на МКВЕГ, ще бъдат използвани критерии, аналогични на използваните при определяне на първоначалния обхват на МКВЕГ, а именно: риск от изместване на въглеродни емисии, който зависи от възможността за търгуване и разходите за въглеродни емисии, значимост на съпътстващите емисии и техническа осъществимост.

По отношение на допълнителните мерки за срещу заобикалянето се разглеждат няколко варианта, които биха могли да включват допълнителни изисквания за докладване относно производствената технология и състава на стоките.

За електроенергията се разглеждат няколко варианта, като например промяна на стойността по подразбиране, при която се преминава от използване на емисионен фактор, основан само на въглероден диоксид, към друг фактор, изясняване на приложимостта на различните видове споразумения за закупуване на електроенергия, опростяване на изискванията за физическо претоварване на мрежата и изясняване на прилагането на критерия за заявяване на капацитет за използването на действителни стойности.

Резултати

Резултатите от справянето с проблемите ще се отразят в сферите на екологията, икономиката, социалната политика и административните дейности.

Въздействия от разширяването на обхвата на МКВЕГ

Екологичните въздействия от разширяването обхвата на НКВЕГ включват предотвратяването на изместването на въглеродни емисии надолу по веригата и са стимул за операторите извън ЕС да намалят емисиите си, а за държавите извън ЕС да станат по-амбициозни при ценообразуването на въглеродните емисии.

Очаква се също така и ограничено увеличение на разходите за стоките надолу по веригата, които ще бъдат добавени към обхвата. Степента на увеличение на разходите ще зависи от интензитета на емисиите на вложените материали и съществуващото ценообразуване на въглеродните емисии. Това увеличение на разходите ще окаже въздействие върху производителите и потребителите. Благодарение на мярката ще се генерират и приходи, посочва ЕК.

Разширяването на обхвата на МКВЕГ може да има въздействие върху разходите за спазване на изискванията за вносителите и за спазване на изискванията за инсталации и оборудване, както и върху административните разходи за органите.

Въздействия от включването на допълнителни мерки срещу заобикалянето

Гарантирането на ефективността на МКВЕГ като политика за декарбонизация чрез предотвратяване на изместването на въглеродни емисии ще има екологични въздействия, а ефективното смекчаване на риска от заобикаляне на правилата ще увеличи общественото приемане на МКВЕГ.

Очаква се и включването на допълнителни мерки срещу заобикалянето на правилата да има въздействие върху разходите за спазване на изискванията за вносителите и за спазване на изискванията за инсталации и оборудване, както и върху административните разходи за органите.

Въздействия от изменението на правилата за електроенергията

Очаква се изменението на правилата за електроенергия да гарантира ефективността на МКВЕГ при насърчаването на усилията за декарбонизация при производството на електроенергия в държави извън ЕС.

Това изменение може да доведе до увеличаването на вноса на по-екологична електроенергия при по-ниски разходи за промишлеността на ЕС, както и до намаляване на разходите за спазване на изискванията за вносителите и за органите.