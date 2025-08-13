Изпълнителният директор на Висшата лига призова за търпение към случая на Манчестър Сити

Изпълнителният директор на английската Висша лига Ричард Мастърс защити процеса срещу Манчестър Сити от критиците, които смятат, че много бавно се движи дисциплинарният случай, в който клубът е разследван за 115 финансови нарушения на правилата, предаде Ройтерс.

Той говори на събитие в Ливърпул и заяви, че след като бъдат повдигнати обвиненията, случаят се предава на независима комисия, която действа автономно.

"По същество това е независима съдебна система. След това те отговарят за процеса и неговите срокове. Те ще разглеждат делото, ще вземат решение и ние нямаме влияние върху това", коментира Мастърс.

"Моето разочарование няма значение, просто трябва да бъдем търпеливи. Правните дела рядко отнемат по-малко време, отколкото сте очаквали", добави той.

Мастърс взе отношение и по спекулациите, че футболни мачове от Висшата лига могат да се играят в чужбина, след като Испанската футболна федерация одобри плана мачът между Виляреал и Барселона да се играе в Маями. Той обаче заяви, че засега тази идея не стои на дневен ред. "Мисля и, че още има дълъг път да се извърви, преди да се разбере дали испанският мач наистина ще се играе в чужбина", сигурен е шефът.

Мастърс отговори и на страховете дали новите членове на Висшата конкурентни, след като през миналия сезон трите изпадащи - Лестър Сити, Ипсуич Таун и Саутхямптън, бяха новаци. Същото стана и година по-рано с Лутън, Бърнли и Шефилд Юнайтед. ТОй обаче посочи и успехите на Нотингам Форест, Борнемут и Фулъм.