Испания търси помощ от европейските си партньори за справяне с горските пожари

Пламен Йотински
Местни жители и доброволци се опитват да овладеят горски пожар в северозападна Испания. Снимка: AP/Lalo R. Villar
Мадрид,  
13.08.2025 23:03
 (БТА)

Испания търси помощ от европейските си партньори за справяне с горските пожари, които бушуват в страната, заяви министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка, съобщи Ройтерс.

По-специално, той поиска два самолета "Канадеър"(Canadair), каза той в интервю за местната медия Cadena SER.

/ПЙ/

Свързани новини

12.08.2025 12:54

Един човек загина в горските пожари, бушуващи в Испания

Мъж почина в резултат от изгарянията, получени по време на горския пожар, който бушува близо до Мадрид, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес. Това е първата жертва на пожарите в страната, принудили хиляди хора да се
12.08.2025 10:48

ЕФЕ: Трима ранени и хиляди евакуирани в Испания поради горски пожари

Трима души в Испания са ранени, а хиляди са евакуирани от домовете си заради активни пожари в шест автономни области: Андалусия, Кастилия и Леон, Кастилия - Ла Манча, Естремадура, Галисия и Мадрид, съобщава испанската информационна агенция ЕФЕ. Към

