Части от Европа горят, а милиони хора страдат от рекордни горещини
В някои части на Европа горят горски пожари, а милиони хора на континента се опитват да се приспособят към новата реалност - рекордните летни горещини, отбелязва Асошиейтед прес.
Испания търси помощ от европейските си партньори за справяне с горските пожари, които бушуват в страната, заяви министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка, съобщи Ройтерс.
По-специално, той поиска два самолета "Канадеър"(Canadair), каза той в интервю за местната медия Cadena SER.
/ПЙ/
