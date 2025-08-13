Испания търси помощ от европейските си партньори за справяне с горските пожари, които бушуват в страната, заяви министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка, съобщи Ройтерс.

По-специално, той поиска два самолета "Канадеър"(Canadair), каза той в интервю за местната медия Cadena SER.