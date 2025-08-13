Подробно търсене

Александър Евстатиев
ВНА: Да се приоритизира развитието на умни градове, ориентирани към гражданите, заяви виетнамски министър
Град Хошимин. Снимка: ВНА
Ханой,  
13.08.2025 22:57
 (БТА)

Виетнам трябва да постави гражданите в центъра на развитието на умните градове, като същевременно усъвършенства ресурсите и механизмите за тези усилия, заяви министърът на строителството на Виетнам Тран Хонг Мин, предаде виетнамската новинарска агенция ВНА. Министърът участва на конференцията, посветена на програма за устойчивото развитие на умните градове във Виетнам за периода 2018–2025 г. с визия до 2030 г. 

Събитието, организирано в Ханой съвместно от Министерството на строителството и Министерството на науката и технологиите, оцени напредъка след решението на министър-председателя от 2018 г. за стартиране на програмата. Министър Мин отбеляза, че почти седем години по-късно тя е дала окуражаващи резултати. 

Тран Куок Тай, генерален директор на Агенцията за градско развитие към Министерството на строителството, подчерта гъвкавите и иновативни подходи в отделни виетнамски градове. Те внедряват Интелигентни оперативни центрове, платформи за данни, основаващи се на географски информационни системи, и подобряват здравеопазването, образованието, транспорта, водоснабдяването, общественото осветление и онлайн обществените услуги за гражданите.

Умните градове са донесли измерими обществени ползи. За жителите те осигуряват достъп до комунални услуги и прозрачни данни за планиране, здравеопазване, транспорт и образование. Предприятията печелят от ефикасни и прозрачни инвестиционни възможности, осигурени от отворени данни и политики, благоприятстващи иновациите. Що се отнася до държавата, умните градове повишават ефективността на управлението, ускоряват вземането на решения и подобряват точността, каза Тай.

Предизвикателствата обаче продължават, включително пропуски в наличността на данни, недостиг на квалифицирана работна ръка и непълни регулаторни рамки. Участието на частния сектор и споделянето на опит остават ограничени, като повечето проекти са блокирани в пилотни фази. Двустепенният модел на местно управление на Виетнам допълнително усложнява процеса, добави Тай.

С поглед към периода 2025–2030 г., Министерството на строителството очерта седем приоритетни решения: усъвършенстване на правните рамки; финализиране на модели, технологии, инфраструктура, стандарти и разпоредби; изграждане на споделени градски бази данни; осигуряване на ориентирани към гражданите услуги и обществено участие в управлението и обратната връзка по политиките; разширяване на международното сътрудничество и обединяване на външни ресурси; укрепване на публично-частните партньорства; подобряване на механизмите за привличане на публични инвестиции.

Дин Хоанг Лонг от Националния отдел за цифрова трансформация на Министерството на науката и технологиите подчерта необходимостта от правителствен указ за управление на умните градове, който да изясни ролите, отговорностите и инвестиционните механизми, включително публично-частните партньорства.

Лонг се застъпи за стандартизирани провинциални Интелигентни оперативни центрове, изградени върху единна национална цифрова платформа, а не върху фрагментирани софтуерни решения, предлагайки няколко големи виетнамски технологични компании да поемат водеща роля в стимулирането на конкуренцията и качеството. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)

/ПЙ/

Към 23:50 на 13.08.2025

