Европейските борси приключиха сесиите с ръстове след положителните сигнали от Уолстрийт

Следвайки положителната тенденция на Уолстрийт, европейските фондови пазари отчетоха ръстове в сряда, предаде ДПА.

Данните за инфлацията в САЩ, публикувани предния ден, дадоха тласък на американските борси, а в сряда в Ню Йорк бяха отбелязани нови рекорди. Очакванията за смекчаване на паричната политика в САЩ през септември се засилиха. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт предложи дори възможност за значително намаление на лихвените проценти с 50 базисни пункта през септември. Министрите на финансите обичайно избягват да правят конкретни изказвания за бъдещата лихвена политика на УФР. Самият Бесънт дълго време заявяваше, че ще коментира само минали решения на централната банка. Президентът Доналд Тръмп обаче нееднократно е критикувал председателя на УФР Джером Пауъл за нежеланието му да намали лихвите тази година. Пауъл и много централни банкери посочват, че искат да видят повече доказателства за ефекта от повишените мита върху инфлацията и инфлационните очаквания.

Междувременно пазарните участници следят и предстоящата среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска в петък. Американското правителство предупреди, че ще наложи нови санкции срещу Русия, ако срещата приключи без резултат.

В този контекст индексът EuroStoxx 50 нарасна в средата на седмицата с 0,98 процента до 5388,25 пункта, връщайки се на нивото от края на юли. Извън еврозоната швейцарският индекс SMI се повиши с 0,78 процента до 11 978,85 пункта, а британският FTSE 100 приключи с ръст от 0,19 на сто до 9165,23 пункта.

Германският индекс DAX се повиши с 0,7 процента до 24 186 пункта. В Париж CAC 40 добави 0,66 към стойността си.

Еврото продължи да поскъпва до около 1,1710 долара, след като ден по-рано доларът бе под натиск от засилените очаквания за намаляване на лихвите в САЩ. На облигационния пазар в сряда цените се повишиха, а доходността спадна – в съответствие с доминиращия сценарий за паричната политика. В четвъртък пазарите очакват данните за цените на производител в САЩ.

Акциите на технологичните компании бяха търсени, подкрепени от рекордите на Nasdaq, силните резултати на "Тенсент" (Tencent) и възстановяването на САП (SAP SE). "От наша гледна точка акциите на САП са свръхпродадени в краткосрочен план и имат потенциал за възстановяване до около 245 евро", посочиха от брокера "Индекс Радар" (Index Radar). Книжата на САП поскъпнаха с 3 процента до 239 евро.

Акциите на "Просъс" (Prosus) бяха най-добре представилите се в EuroStoxx 50 с ръст от 3,7 процента, подкрепени от значителното поскъпване на дяловото ѝ участие в "Тенсент" - след по-добри от очакваното тримесечни резултати на китайския технологичен концерн.

Книжата на "Вестас" (Vestas Wind Systems A/S) поевтиняха на борсата в Копенхаген с 1,4 процента след ръстовете от предходния ден. Производителят на ветрогенератори отчете значително по-малко нови поръчки през второто тримесечие спрямо миналата година, като посочи за причина несигурността на клиентите относно политическите решения, особено в САЩ при управлението на скептичния към вятърната енергия Доналд Тръмп.

"Валнева" (Valneva) продължи силното си поскъпване от предходния ден, подкрепена от стабилни финансови резултати, и достигна най-високото си ниво от началото на 2024 г. В края на търговската сесия ръстът на акциите на френския производител на ваксини беше близо 19 на сто.

Книжата на "Туи" (Tui) поскъпнаха с 8,4 процента, след като резултатите за третото тримесечие на 2025 г. показаха 38 процента ръст на коригирания EBIT спрямо година по-рано благодарение на силното представяне в хотелския и круизния сегмент.