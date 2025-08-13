Общо 24 щъркела, отгледани в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора, бяха освободени в природата

Общо 24 щъркела, които са били пациенти или са били отгледани в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора, бяха освободени в природата. Те бяха пуснати в специално изграден нов хак (изкуствено гнездо) край Раднево.

В началото на инициативата 30 щъркела преминаха през специално обследване и прегледи, в което се включиха десетки доброволци, а след това птиците бяха обезпаразитени и подготвени за пускането им на свобода. Всички щъркели бяха маркирани със специални пръстени. Голяма част от тях са попаднали в Спасителния център още като бебета, но някои от са приети и с травми, обясни пред БТА д-р Адриана Джамалова, която е ветеринар в организацията. „При щъркелите най-сериозните травми са свързани с проблеми с крилата или омотаването на сезали около краката им. Опитваме се да разработим методология за поставяне на изкуствени крайници. Вече доста години работим успешно по този начин и продължаваме да я развиваме, за да се върнат още повече щъркели в природата“, посочи ветеринарят.

Адриана Джамалова обясни, че преди всяко освобождаване екипът предварително подготвя и избира мястото, на което животните ще бъдат освободени. "Правим проучване дали около мястото ще има достатъчно храна, дали близкият водоем не е пресъхнал и дали околността е подходяща като цяло", каза експертът.

Всяка година Спасителният център освобождава между 180 и 200 щъркела чрез метода хакинг, а 24-те щъркела днес бяха освободени край радневското село Знаменосец. „Тук тепърва ще развиваме такава дейност и ще изградим съвсем ново изкуствено гнездо. След всички 12 години опит в освобождаването на щъркели знаем, че ще са необходими между две-три седмици преди те да спрат да идват и да нощуват тук. Ние ще ги храним в продължение на 21 дни. В своя хак птиците ще имат сигурност, за да не бъдат нападнати от наземни хищници. Наблизо е река Сазлийка и няколко язовира, както и обработваема територия, в която ще си намират и друга храна", разясни пред БТА д-р Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център.

В момента в Спасителния център има около 500 пациента, а годишно оттам преминават над 2000. Сред тях са и животни, които са пострадали от пожарите в страната – костенурки, сови, щъркели, както е бебе осояд, спасено от гражданин. "Опитваме се да обследваме още и още територии. Продължаваме своята работа и в тази насока, за да спасим възможно най-много животни, но за съжаление след огъня нищо не остава", коментира Адриана Джамалова.

Тя посъветва всеки, който попадне на ранено животно, да го прибере на спокойно и тихо място, без да го стресира и притеснява, а след това да се обади на телефона на Спасителния център, който е посочен в сайта на организацията или да се обърне към съответната Регионална инспекция по околната среда и водите.

През седмицата от Спасителния център освободиха в природата седем керкенези край Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“, както и пет малки таралежа и три горски улулици край Тракийския университет - Стара Загора.

Традиционното освобождаване на дневни грабливи птици край Кремиковския манастир е насрочено за утре (14 август) от 18:30 часа. Тогава своя нов дом в природата ще потърсят пет керкенези, два обикновени мишелова, един дългоопашат мишелов и един голям ястреб. Последната от планираните към момента инициативи на организацията ще се състои на 5 сеппември от 18:00 ч. на езерото „Загорка“ в Стара Загора, където ще бъде новото местообитание на 15 зеленоглави патици, които са излюпени в Спасителния център, информира д-р Джемалова.