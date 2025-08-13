Децата постепенно трябва да преминат от ваканционните навици към събуждане рано сутрин за училище, съветват експерти от САЩ

След лятната ваканция и стоенето до късно, е време да се включат алармите за ставане за училище, пише Асошиейтед прес.

Добрият сън помага на учениците да останат съсредоточени и да внимават в час. Според експертите е добре децата да се улеснят при „влизането в ритъм“ за началото на учебната година. „Ние не казваме „наспи се добре“ просто така“, отбелязва педиатърът д-р Габрина Диксън от Националната детска болница, цитирана от Асошиейтед прес. „Това помага на децата да учат и да функционират през целия ден“, добавя тя.

Количеството на съня, от което имат нужда подрастващите, се променя с времето. На учениците в предучилищна възраст им трябват до 13 часа сън, децата между 8 и 12-годишна възраст се нуждаят от девет до дванадесет часа, а тийнейджърите са необходими най-добре с 8-10 часа.

Експерти препоръчват да се започне с по-ранно лягане седмица или две преди първия учебен ден или постепенно да се ляга между 15 и 30 минути по-рано всяка вечер.

Не трябва да се вечеря обилно и е необходимо да се избягва телевизията или стоенето пред екран два часа преди сън, е мнението на специалистите, цитирани от Асошиейтед прес. Вместо това е препоръчително децата да се занимават с успокояващи дейности като вземане на душ и четене на книга.

Родителите могат да коригират плановете си на основата на това какво най-добре действа при техните деца, отбелязват експертите. Качеството на съня също е от значение, колкото и неговата продължителност.

Заради нервността от първия учебен ден подрастващите може трудно да заспят, независимо колко рано са си легнали. Д-р Диксън казва, че родителите могат да поговорят с децата си, за да разберат какво ги тревожи. Това е първи ден в ново училище? Или е страх от завързването на нови приятелства? Тогава родителите могат да направят тест преди започване на училището, за да може задачите да изглеждат по-малко страшни. Например да се посети училището или да се организира среща на открито със съучениците, съобщава Асошиейтед прес.

Седмиците преди първия учебен ден може да са напрегнати и невинаги е възможна предварителна подготовка за връщане към рутината. Но децата ще се приспособят, затова експерти по съня препоръчват родителите да направят каквото могат. В крайна сметка децата не са единствените, които трябва да се нагодят към новите привички.

„Винаги казвам: „Поеми дълбоко въздух, всичко ще бъде наред. И просто започни да се придържаш към този график“, отбелязва педиатърът д-р Габрина Диксън, цитирана от Асошиейтед прес.