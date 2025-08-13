С камбанен звън беше посрещната в Хасково иконата на Света Богородица - "Златна ябълка"

С камбанен звън от катедралния храм "Успение на Пресвета Богородица" в Хасково бе посрещната считаната за чудотворна икона на Св. Богородица - "Златна ябълка“. Светинята бе донесена от викарния епископ на Пловдивдския митрополит Николай - Белоградчишкия епископ Поликарп.

Сред официалните лица бяха областният управител Стефка Здравкова, заместник-кметът на общината Динко Тенев, офицери от командването на местното военно формиравание 52 740, както миряни, които се поклониха пред лика на Божията майка.

Белоградчишкият епископ Поликарп възглави и празнична вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица. Тя е част вечерните архиерейски богослужения през Богородичния пост в навечерието на 15 август - Успение на Пресвета Богородица. В Хасково иконата идва след поклонение в Сопот и Пазарджик, показва информация на сайта на Пловдивската митрополия.

Домът на иконата на Света Богородица - "Златна ябълка" е в църквата в асеновградския квартал "Горни воден". В региона иконата за последно бе в Ивайловград на 14 март.