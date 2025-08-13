АНА-МПА: Мицотакис на лидерската видеоконференция за Украйна: Примирието е приоритет

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис участва следобед във видеоконференция за Украйна, инициирана от Обединеното кралство, Франция и Германия, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА. Той подчерта, че постигането на прекратяване на огъня в Украйна е основен приоритет и че ефективното му прилагане, след като бъде постигнато, ще бъде от решаващо значение.

Мицотакис също така изтъкна ролята на Съединените щати и трансатлантическите отношения, като повтори дългогодишната позиция на Гърция, че границите не могат да бъдат променяни със сила и че само Украйна може да взема решения по въпроси, отнасящи се до нейната територия.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)