Антъни Генов загуби на двойки на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Гърция

Антъни Генов отпадна в първия кръг на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 60 хиляди долара.

23-годишният българин и Рой Степанов (Израел) бяха елиминирани от Кристиан Лангмо (САЩ) и Лука Потенца (Италия) с 3:6, 5:7 за 89 минути игра.

Генов и Степанов допуснаха един пробив в края на първия сет, а във втората част спасиха един мачбол в десетия гейм, но съперниците им затвориха двубоя в 12-ия гейм с втората си възможност.

В края на юли Антъни Генов игра финал на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър" в Пособланко (Испания) с награден фонд 91 250 евро.